Douanekantoor verlaat Zeebrugge en gaat zich in Lissewege vestigen Bart Huysentruyt

22 mei 2019

17u36 0 Brugge Het expeditie- en douanekantoor Cilogis NV verhuist van de transportzone in Zeebrugge naar het bedrijventerrein Rademakers in Lissewege. “We willen verder groeien”, zegt directeur Dirk Steen.

“De aankoop van een eigen pand is dan ook een logische stap. De troeven van de Rademakers-site hebben ons over de streep getrokken: een zichtlocatie op de belangrijkste verbindingsas tussen de Expresweg N31 en de Zeebrugse haven met uitbreidingsmogelijkheden.” Cilogis maakt als logistieke architect het wereldwijd transport mogelijk van alle soorten goederen. Het bedrijf vervoerde vorig jaar het kunstwerk de Skyscraper (de plastieken walvis, red.) dat ontworpen werd voor Triënnale, vervoerd van New York tot in Brugge. “Een verhuis was noodzakelijk om onze klanten optimaal te blijven bedienen dankzij een vlotte bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheden, maar we willen ook nieuwe klanten bereiken door onze fysieke zichtbaarheid maximaal te verhogen. Zo viel ons oog op de voormalige kazerne Rademakers in Lissewege waar WVI de bestaande gebouwen omvormde tot een bedrijfsverzamelgebouw waar modules in casco worden verkocht. We hopen begin augustus 2019 onze intrek te kunnen nemen in onze nieuwe kantoren”, besluit Dirk Steen.