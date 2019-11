Doorbraak in onderzoek naar gestolen Brugse beeldengroep: “Beelden werden verzaagd en gesmolten” Mathias Mariën

21 november 2019

22u23 98 Brugge Speurders van de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen hebben ernstige aanwijzingen dat de beeldengroep ’t Zand in Brugge begin juni 2018 werd ontvreemd door een bende Roemeense metaaldieven. “De beelden werden wellicht dezelfde nacht nog met vrachtwagens naar Nederland vervoerd. De Nederlandse bevoegde autoriteiten konden de beeldengroep niet meer aantreffen”, zegt procureur Céline D’havé. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zijn de beelden quasi zeker versneden en gesmolten.

De diefstal van de bekende beeldengroep werd zorgvuldig voorbereid. De bronzen beelden lagen op een afgelegen stuk land aan De Blauwe Toren en werden ontvreemd kort voor ze zouden verplaatst worden. Dat gebeurde in de nacht van 31 mei op 1 juni 2018. De dievenbende kwam in het vizier naar aanleiding van een grootschalig gerechtelijk onderzoek naar metaaldiefstal dat werd gevoerd door parket en onderzoeksgerecht van Brugge. De bende Roemeense metaaldieven pleegde tientallen metaaldiefstallen tussen mei 2018 en maart van dit jaar. Vier van hun feiten werden gepleegd in de omgeving van de Pathoekeweg en het industrieterrein De Blauwe Toren. Dat is dus dichtbij de plaats waar de beeldengroep lag.

De speurders hebben sterke aanwijzingen dat de bronzen beeldengroep dezelfde nacht met vrachtwagens naar Nederland werd gebracht voor bij een schroothandel Céline D’havé

Nederlandse schroothandel

Op 1 april 2019 konden al 13 van de 31 bendeleden in Antwerpen en Brussel worden opgepakt door de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen Brugge. Verder onderzoek lijkt nu aan te tonen dat dezelfde bende verantwoordelijk is voor de diefstal van de bronzen beeldengroep van ’t Zand. “De speurders hebben sterke aanwijzingen dat de bronzen beeldengroep dezelfde nacht met twee vrachtwagens naar Nederland werd gebracht voor heling bij een schroothandel. De Nederlandse bevoegde autoriteiten konden de beeldengroep niet meer aantreffen”, zegt procureur Céline D’havé. Volgens het onderzoek gingen de Roemenen al een dag eerder het slot openknippen. Rijk zullen ze niet geworden zijn van de kunstroof. Hoewel ze groot materiaal nodig hadden om de loodzware beelden te stelen en vervoeren, kon het brons eenmaal gesmolten maar zo’n 15.000 euro opbrengen.

Complottheorieën in de vuilnisbak

Zo lijkt een einde te komen aan het mysterie rond ‘de diefstal van de eeuw’ in Brugge. Hét symbool van de stad: zo werden de bronzen beelden van kunstenaars Stefaan Depuydt en Livia Canestrano aanzien. De beeldengroep stond jarenlang op ’t Zand, was gekend bij alle Bruggelingen én zou een nieuwe, mooie plaats krijgen in het Koning Albert-I park. Begin juni vorig jaar werd echter iedereen met verstomming geslagen. Meteen na de feiten doken de gekste complottheorieën op. Was het een kunstroof, een geldkwestie of toch pure sabotage van de werken? Vooral kunstenares Livia (81) stelde zich openlijk vragen en geloofde niet in een ‘simpele kunstroof’. Enkele dagen voor de diefstal had ze nog een brief gestuurd naar toenmalig burgemeester Renaat Landuyt met bedenkingen over de beveiliging van de beeldengroep. Zij wakkerde de geruchten en theorieën nog meer aan. Die kunnen met de doorbraak allemaal de vuilnisbak in. De verzekeringsmaatschappij keerde de stad Brugge eerder al 125.000 euro uit om het verlies te vergoeden. De kans dat de beelden - die samen meer dan 5 ton wegen - ooit nog teruggevonden worden, lijkt nu wel quasi onmogelijk geworden. Meer dan waarschijnlijk zijn de beelden verzaagd en gesmolten.