Dominique Persoone maakt eerste chocoladerepen uit Congo Bart Huysentruyt

19 januari 2020

16u56 0 Brugge Chocolatier Dominique Persoone heeft afgelopen weekend de eerste chocoladerepen gemaakt in Congo. De Bruggeling bouwde een chocoladefabriek in het Virungapark van prins Emmanuel de Merode.

Persoone toonde de eerste repen op zijn Instagram-pagina. Persoone gebruikt lokale cacao uit Virunga en leert er de boeren op. De opbrengst van de fabriek gaat voor de helft naar de bescherming van de bedreigde dieren in het Virungapark. “Maar ik wil er ook de lokale bevolking steunen, want ik heb nog nooit zoveel armoede gezien als in Congo”, zei Persoone daar eerder over. Het is een streek die al decennialang gebukt gaat onder de burgeroorlog.