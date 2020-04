Dominique (57) verzamelde al meer dan 1.000 mondmaskers voor getroffen woonzorgcentrum in Brugge: “Alles is beter dan niks doen” Mathias Mariën

09 april 2020

16u29 0 Brugge Een vrouw uit Brugge is volop bezig met het inzamelen van mondmaskers voor het zwaar getroffen woonzorgcentrum Westervier. Ondertussen kon ze er al meer dan 1.000 aankopen én zijn haar buren gestart met het zelf stikken van maskers. “Mijn dochter werkt hier en de laatste dagen hoor ik de meest schrijnende verhalen. Ik dacht: we moeten iets doen”, getuigt Dominique.

En of ze bij het woonzorgcentrum blij zijn met de vele initiatieven die momenteel worden genomen. Behalve mensen die bloemen en plantjes komen bezorgen voor de bewoners, viel donderdag aan de ingang vooral de inzet van Dominique op. De 57-jarige vrouw uit Brugge kwam ruim 600 chirurgische mondmaskers overhandigen aan de directie. Alles samen bracht ze er al meer dan 1.000 binnen. “Ik koop ze momenteel aan via Asap Nails & Beauty, een groothandel. Hun voorraad is niet onuitputtelijk, maar ik dring er echt op aan om alle maskers die ze hebben te sparen", getuigt de vrouw. Goedkoop is dat echter niet. Voor een doos van 50 maskers betaalt ze 30 euro. “Maar wat moeten we anders doen? Niks doen, is geen optie”, aldus Dominique, wiens dochter in het getroffen woonzorgcentrum werkt. “Als ik de verhalen hoor ... Het is schrijnend. De onmacht overheerst. Maskers inzamelen is mijn manier om het personeel een hart onder de riem te steken.” De vijftiger heeft bovendien een persoonlijke band met heel wat bewoners, aangezien ze tot voor de lockdown als pedicure naar het woonzorgcentrum trok.