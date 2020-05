Domein van Rode Nonnen voortaan voor iedereen toegankelijk, poort gaat open Bart Huysentruyt

De toegangspoort tot het domein van de Rode Nonnen langs de Katelijnestraat in Brugge gaat definitief open. Bij de start van het woonproject achter de poort was dat zo overeengekomen.

De toegang tot de Rodenonnenstraat via de Katelijnestraat en de Visspaanstraat zal vanaf nu permanent toegankelijk zijn. Dat is een opluchting voor de buurt, die er lang voor gestreden heeft. Het toegankelijk maken van het historische domein, waar het bouwproject De Wispeltuin de voorbije jaren gerealiseerd werd, was één van de voorwaarden bij de start van dat project. Al werd er lang moeilijk over gedaan. De imposante tuin is nochtans de moeite voor al wie langs het domein passeert. “De Rodenonnenstraat maakt deel uit van het openbaar domein. Het afsluiten ervan druist in tegen de algemene principes waaraan het openbaar domein moet voldoen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “De plaatsing van een paal en het openen van de poorten zullen eerstdaags uitgevoerd worden.”