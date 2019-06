Dokters van de Wereld nu ook actief met antennepost in Brugge: “Vooral dakloze mannen komen langs” Bart Huysentruyt

21 juni 2019

15u11 0 Brugge De ngo Dokters van de Wereld heeft sinds kort een eigen antennepost in het inloophuis ‘t Sas in Brugge.

Een groot aantal Belgen leeft in moeilijke omstandigheden, aan de rand van de samenleving of onder de armoedegrens. In zo’n gevallen zijn doktersbezoeken vaak het eerste waarop bespaard wordt. Dokters van de Wereld dient daarom sinds kort medische zorg toe aan inwoners van Brugge die moeilijk toegang vinden tot de gewone gezondheidszorg. Elke vrijdagvoormiddag kunnen de meest kwetsbaren op consultatie bij een arts of verpleegkundige in de antennepost in het inloophuis. “De patiënten die in Brugge langskomen zijn over het algemeen gewone Belgen met de Belgische nationaliteit, dakloos, mannelijk en van middelbare leeftijd”, zegt Alexis Andries van Dokters van de Wereld.De reden waarom ze geen gewone dokter bezoeken is vaak financieel, omdat ze niet aangesloten zijn bij een mutualiteit of door mentale problemen.

De consultaties vinden plaats in een kabinet dat is ingericht met een onderzoekstafel, een bureau en een kleine apotheek met basismedicatie. Zes dokters en zeven verpleegkundigen bemannen elke maand vrijwillig één keer de post. Eenmaal de gezondheid van de cliënt opnieuw stabiel is, zorgen sociale assistenten van het OCMW en het inloophuis ervoor dat waar mogelijk ook de administratieve kopzorgen worden aangepakt.

“Met de hulp van Dokters van de Wereld wil het inloophuis een opstap zijn naar de reguliere gezondheidszorg", zegt Andries. “We streven er samen naar om de meest kwetsbaren aansluiting te doen vinden bij de mutualiteit of bij een vaste huisarts. Het is dus voor alle duidelijkheid niet de bedoeling om een alternatief circuit te creëren, waar mensen die wel de toegang tot medische zorgen hebben, in terecht komen.”