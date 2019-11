Doe mee aan onderzoek en win één jaar gratis fuiven Bart Huysentruyt

11 november 2019

14u15 0 Brugge Hoe is het gesteld met het Brugse nachtleven? Dat onderzoekt Het Entrepot samen met partners in ‘Blauwdruk - Ruimte voor feesten’. Fuifgangers, maar ook fuiforganisatoren kunnen in een bevraging laten weten hoe zij het feestaanbod ervaren in Brugge.

Op die manier wil Het Entrepot het Brugse nachtleven in kaart brengen en vooral een debat op gang brengen. Omdat de kwaliteit van dit onderzoek afhangt van het aantal respondenten, verloot Het Entrepot aan één iemand gratis toegang tot alle fuiven in 2020 in Het Entrepot, de Factor Club en ‘t Cachot. “We willen alle stemmen horen, maar vooral die van de jongeren zodat we van Brugge een nog meer feestvriendelijke stad kunnen maken”, zegt schepen van Jeugd en voorzitter van Het Entrepot Mathijs Goderis (sp.a). Eerder leidde Blauwdruk bijvoorbeeld tot de oprichting van atelierwerking De Tank, nadat bleek dat de vraag naar betaalbare atelierruimte groot was.

“Je kan echt iets in gang zetten, er wordt door verschillende instanties naar je mening geluisterd”, zegt Wannes Fremaut van Het Entrepot. “Heb je een frustratie of een suggestie? Dan is het nu hét moment om van je te laten horen.” De bevraging loopt van 8 november tot en met 24 november. Daarna worden alle resultaten in een overzicht gegoten en besproken in een panelgesprek met publiek op 6 december in de nieuwe fuifzaal ‘t Cachot.

Blauwdruk kan je invullen via ​nl.surveymonkey.com/r/Y29T8PB. Het panelgesprek vindt plaats op 6 december in The Student Village.