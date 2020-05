Doe de keuken van Gert De Mangeleer cadeau voor Moederdag Bart Huysentruyt

05 mei 2020

09u46 0 Brugge Sterrenchef Gert De Mangeleer en zijn team bereiden Moederdagboxen voor met de restaurants L.E.S.S. Eatery en Bar Bulot.

In elke box vind je hapjes, voor-, hoofd- en nagerecht. Elk gerecht is voorzien van een handige instructiefiche zodat je, zonder hulp van mama, alles in een handomdraai op tafel tovert. In de L.E.S.S Eatery foodbox zitten onder meer Zeelandse kokkels, Masala-beef en tartelette. De prijs per box per persoon van sterrenzaak L.E.S.S bedraagt 69 euro.

Het menu van Bar Bulot is tien euro goedkoper en bestaat uit Ibericoham, gevulde tomaat met handgepelde garnalen, papillot van kabeljauw, couscous en een chocoladekaramel dessert. Bestellen kan tot donderdag 7 mei om 12 uur. Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag. Deze week zijn er, naast Brugge, extra pick-up points in Sint-Martens-Latem en Edegem.