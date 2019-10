Dit jaar al 5.000 (!) meldingen over gebreken aan straten en groen in Brugge Bart Huysentruyt

28 oktober 2019

14u17 1 Brugge De werknemers van het Openbaar Domein van de stad hebben maandag de 5.000ste interventie gedaan, na een melding van een bezorgde inwoner. Het gaat telkens om gebreken of bekommernissen zoals putten in de de weg, losse riooldeksels of loshangende takken. “We proberen telkens heel snel op de bal te spelen om die verzuchtingen op te lossen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

De 5.000ste melding in 2019 ging over een losliggende kassei ter hoogte van Westmeers 69. De werknemers van de stad snelden er naartoe en losten het euvel voor de bezorgde bewoner op. “Mensen kunnen er anders over vallen of zich kwetsen”, klonk het bij de werknemers van de ‘vlinderploeg’. Dat is een dienst die meteen uitrukt bij kleine euvels en die dus snel de problemen kan aanpakken. “Het is goed dat zo’n zaken gemeld worden. Bovendien zagen we ook verderop nog een verzakking, die we snel konden oplossen.”

5.000 meldingen over tien maanden, dat zijn er 500 per maand. “Dat is een heleboel”, erkent schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Maar het gaat zeker niet alleen over klachten of gebreken. Even vaak alarmeren de Bruggelingen ons na een storm of vragen ze of we willen komen checken of een boom al dan niet dood is.”

Via het Meldpunt kunnen burgers gebreken of bekommernissen aankaarten. Het meldpunt registreert en verwerkt meldingen over bijvoorbeeld putten in de rijweg of het voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties of hinderlijke takken. “Om deze meldingen in kaart te brengen, liet ik een opvolgingstool ontwikkelen”, zegt Van Volcem. “Via deze tool kunnen we de tendensen waarnemen en zien we de verhoudingen tussen de verschillende sectoren. De binnenstad staat met 1.802 meldingen op kop. Dat komt hoofdzakelijk door het grote aantal meldingen van de gemeenschapswachten (969). Sint-Andries staat op de tweede plaats met 399 meldingen en Assebroek volgt op drie met 288 meldingen. Uit Zwankendamme komen het minste meldingen, namelijk 18.”

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat een vierde van de meldingen (842) meldingen over het groen gaan, 656 meldingen over het wegdek. “We zien snel tendensen. Als er bijvoorbeeld zeven klachten komen over hetzelfde voetpad, dan kunnen we geld vrijmaken om dat voetpad heraan te leggen. Van alle meldingen is 98 procent overigens binnen de 30 dagen opgelost. Is dat niet het geval, kan tikt de ombudsdienst ons op de vingers. Niet alle meldingen kunnen meteen aangepakt worden, soms zitten er ook wensen bij die niet meteen mogelijk zijn.”