Dit jaar al 1.779 mensen opgepakt in Zeebrugge BRITTEN HAMEREN OP RISICO SINDS 2016 Inge Bosschaerts en Mathias Mariën

25 oktober 2019

05u00 5 Brugge In Zeebrugge zijn dit jaar al 1.779 mensen opgepakt die de haven waren binnengedrongen, bijna allemaal met de bedoeling illegaal naar Groot-Brittannië te reizen. Het is met voorsprong de belangrijkste smokkelhaven van ons land - iets waarvoor de Britse politie in 2016 al waarschuwde.

Vorig jaar werden 2.603 personen gearresteerd in de haven van Zeebrugge, voornamelijk transmigranten. Eind augustus stond de teller voor dit jaar al op 1.779. Meer dan een twintigvoud van de 72 mensen die in dezelfde periode in de haven van Antwerpen gevat werden en zelfs 30 keer meer dan de 49 in die van Gent. Dat blijkt uit cijfers die het West-Vlaamse Kamerlid Franky Demon (CD&V) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot Pieter De Crem. De Zeebrugse haven is met andere woorden een ware draaischijf voor mensensmokkel. Bendes laten de grotere en strenger gecontroleerde havens van Calais en Dover steeds vaker links liggen, ten 'voordele' van kleinere spelers. De Britse grenspolitie waarschuwde in 2016 al voor Zeebrugge als belangrijke vertrekplaats voor migranten, en is sindsdien op die nagel blijven kloppen. “Het is nu de vraag of we op vlak van technologie geen achterstand hebben op de mensensmokkelaars. Hebben ze een achterpoortje gevonden voor hun smokkel met het vervoer via koelcontainers”, vraagt Franky Demon zich af.

Het staat intussen vast dat de oplegger waarin woensdag 39 verstekelingen dood teruggevonden werden via Zeebrugge verscheept was naar Purfleet - nog zo'n kleinere haven. Gisteren raakte de nationaliteit van de slachtoffers bekend: het gaat om Chinese migranten. Ze zaten in een zeer goed geïsoleerde en hermetisch afgesloten koelwagen, waardoor een warmtescanner hen niet kon detecteren en speurhonden hun geur niet konden oppikken. Bovendien wordt in Zeebrugge slechts een minderheid van de containers aan een grondige controle onderworpen. Camerabeelden in het havengebied zullen mogelijk meer duidelijkheid brengen over wie de trailer Zeebrugge binnenbracht.