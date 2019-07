Dit is wat overblijft van het Cactusfestival: “Opkuis gaat vlot” Bart Huysentruyt

08 juli 2019

18u20 0 Brugge In het Minnewaterpark in Brugge is maandag gestart met de opkuis en de afbraak van alle constructies voor het Cactusfestival.

De meest succesvolle editie ooit, met drie uitverkochte dagen, heeft niet voor grote afvalbergen gezorgd. “De festivalgangers waren proper en ook de vele kinderen die aanwezig waren hebben hun best gedaan om het terrein netjes achter te laten", zegt Patrick Keersebilck van Cactus. “De afbraak gaat even vlot als de opbouw. Het helpt als het droog blijft en op die manier het park niet kunnen beschadigen." De organisatie maakte al meteen bekend dat het 39ste Cactusfestival volgend jaar plaatsvindt op 10, 11 en 12 juli. Voor de organisatie is het eerder al uitkijken naar de eerste steen die gelegd moet worden voor hun gloednieuwe zaal op het Bargeplein. Vermoedelijk zal dat begin 2020 zijn.