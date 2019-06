Dit is plan B voor stadion Club: voetbaltempel langs A11 in Knokke Mathias Mariën

05 juni 2019

08u15 17 Brugge Als de Raad van State de nieuwe voetbaltempel van Club Brugge langs de Blankenbergse Steenweg een negatief advies geeft, komt een plan B in Knokke-Heist steeds dichterbij. Het nieuwe stadion moet dan langs de binnenkant van de A11 komen op de grens van Knokke en Damme.

Onlogisch is het plan niet. Het nieuwe oefencentrum van Club Brugge is gebouwd in Westkapelle en zou in het geval van plan B dus op een boogscheut van het nieuwe stadion komen te liggen. De eerste contacten en ideeën voor een voetbalstadion in Knokke zijn ondertussen al uitgewisseld. Voorzitter Bart Verhaeghe zou het idee alvast genegen zijn. Al geniet de locatie langs de Blankenbergse Steenweg op grondgebied Brugge nog steeds de absolute voorkeur. Pas als die worden afgeketst, kan plan B in Knokke in een stroomversnelling geraken. De locatie zou alvast voldoen aan één van de vereisten om dicht bij een snelweg te liggen.