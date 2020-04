Dit is het herstelplan van Brugge: 1,5 miljoen euro voor toerisme, extra geld voor kerstperiode en mogelijk langer gratis parkeren Bart Huysentruyt

22 april 2020

09u20 22 Brugge De stad Brugge heeft een herstelplan klaar om de economie na de coronacrisis weer te doen opleven. De komende drie jaar wordt anderhalf miljoen euro in toerisme gepompt, de kerstperiode krijgt meer aandacht en parkeren onder 't Zand wordt mogelijk voor een groot stuk gratis.

Hotels, restaurants en toeristische attracties zien zwarte sneeuw nu er geen enkele toerist meer te bespeuren valt in Brugge. “De coronacrisis slaat ongemeen hard toe in Brugge", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Misschien zelfs harder dan in andere steden en gemeenten, omdat heel veel families rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan ons toerisme.” In Brugge zijn al 77 mensen gestorven aan Covid-19. Daarom wil de stad Brugge in de buidel tasten om de verschillende sectoren te steunen. Het gaat in totaal om zes miljoen euro. “Het plan bestaat uit vier luiken", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We geven een aantal bedrijven, horecazaken en huurders een vrijstelling van taksen die aan de stad moeten betaald worden in 2020.”

Verder trekt de stad de komende drie jaar anderhalf miljoen euro uit voor toerisme. Dat geld gaat onder meer naar campagnes in eigen land en later in de buurlanden om Brugge te promoten als toeristische stad. Hotels kunnen bij de verkoop van kamers een bon uitdelen voor een gratis museumbezoek. “Dat doen we om de aantrekkelijkheid van zo'n hotelkamer te vergroten", zegt Van Volcem. “Met speciale acties moeten we het verschil maken.”

Meer winkels open op zondag?

Voor de winkels is een apart plan opgesteld. Zo zullen ze aangemoedigd worden om op zondag te openen. “In mei leggen we een concreet actieplan klaar”, zegt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a). “De mensen uit onze omliggende gemeenten moeten Brugge als dé shoppingstad weer ontdekken. We zullen onze stad daarom erg promoten.” Er is ook budget vrijgemaakt om bijvoorbeeld het parkeren aantrekkelijk te maken. Er ligt een plan klaar om vier uur gratis te kunnen parkeren onder ‘t Zand en aan het Station. De tarieven bovengronds worden niet gewijzigd. Parkeren zou zelfs helemaal gratis kunnen worden tijdens het weekend in parking Station en 't Zand. “We voeren daarover onderhandelingen met parkeerbedrijf Interparking”, zegt Mercedes Van Volcem. “Maar we wachten daar nog even de richtlijnen van de overheid af.”

Kerstperiode

Verder wil de stad extra investeren in de kerstperiode: 1,3 miljoen euro. Wintergloed wordt groter en zal met extra centen ook nog aantrekkelijker worden. “We moeten inzetten op toekomstige topperiodes. De eindejaarsperiode is zeer belangrijk in Brugge", vult burgemeester Dirk De fauw (CD&V) nog aan. Het is de speciaal opgerichte Taskforce die de maatregelen heeft uitgewerkt. Die zijn financieel onderzocht. “We hebben als stad wat marge doordat we een gezonde stadskas hebben. De sectoren die het hardst afzien willen we het meest steunen. Er zijn nu immers al twaalf miljoen euro minder inkomsten begroot voor 2020. Het zijn extra maatregelen bovenop alle steun die ook al door hogere overheden is uitgewerkt.”