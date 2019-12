Dit is het Drugs Expertise Team van Brugge: “We krijgen steeds meer oproepen” Nieuwe campagne moet drempel richting hulpverlening nog verlagen Bart Huysentruyt

16 december 2019

20u08 0 Brugge Het Brugse Drugs Expertise Team (DET), uniek in West-Vlaanderen, krijgt steeds meer vragen van ongeruste ouders of leerkrachten. Dat blijkt uit een evaluatie van het team, dat nu drie jaar bestaat. De experten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar voor vragen of doorverwijzingen. “We proberen gerust te stellen, maar ook in te grijpen als het nodig is", zegt diensthoofd Hilde Vandewoestijne.

In 2016 hebben het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en dagcentrum De Sleutel het Drugs Expertise Team opgericht. Dat team bestaat uit een aantal experten als het gaat over illegale drugsproblematiek. Het team kreeg in de beginjaren vooral te maken met justitie: veel druggebruikers werden via justitie naar specifieke hulpverlening doorgestuurd. “Die vragen zijn er uiteraard nog stees”, zegt diensthoofd Hilde Vandewoestijne. “Maar we merken dat ook steeds meer jeugdbewegingen, sociaal werkers, scholen en ouders de weg naar ons Drugs Expertise Team vinden.”

Hasj na een fuif

Concrete cijfers kan het DET er niet op plakken, maar dat mensen uit de omgeving van druggebruikers sneller contact opnemen, is volgens hen duidelijk. “Soms gaat het om een verontruste ouder, die na een fuif merkt dat zoon- of dochterlief hasj op zak heeft. We proberen die mensen in de eerste plaats gerust te stellen. Het is niet zo dat wij vooral de familie van zware gebruikers aan de lijn krijgen. We zijn er liever heel vroeg bij. Dan kan er beter ingegrepen worden.”

Niet meer gebruikers

Dat ze meer telefoontjes krijgen, hoeft volgens Vandewoestijne niet te betekenen dat er daarom meer drugs gebruikt wordt door jongeren in Brugge dan vroeger. “Je kan die conclusie niet trekken, omdat mensen vroeger misschien minder geneigd waren om hulp te zoeken of niet meteen wisten waar ze terecht konden. Het zou dus fout zijn om die redenering te maken.”

Van dienst naar dienst

De vragen die het Drugs Expertise Team krijgt, gaan vooral om advies. “Mensen vragen hoe ze bepaalde gedragingen moeten aanpakken. Dan geven we wat tips of verwijzen hen door naar gespecialiseerde hulp. In een aantal gevallen kan een opname in het dagcentrum aangewezen zijn. We proberen aan de ene kant wat te relativeren en te nuanceren, maar ook niet té. We nemen elke vraag heel serieus.” Alle vragen krijgen een antwoord van de experten. Dat zijn medewerkers van De Sleutel of het CGG. “Vaak hebben druggebruikers ook een psychische kwetsbaarheid. We willen vermijden dat ze van de ene dienst naar de andere gestuurd worden. Wij proberen een duidelijke oplossing te bieden.”

Het DET contacteren, kan elke werkdag van 8.30 tot 12 uur op 050/40.77.77.