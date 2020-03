Dit is de toekomst van Abdijbeke: 38 ruime appartementen op plaats van provinciedomein Bart Huysentruyt

18 maart 2020

13u02 0 Brugge Het domein Abdijbeke, 3.000 vierkante meter groot, krijgt een nieuwe invulling. De site van het oude Provinciehuis wordt een bijzonder en kleinschalig woonproject met 38 ruime en lichtrijke appartementen. “We gaan de verkoop niet uitstellen, want er zijn 250 geïnteresseerden”, zegt ontwikkelaar Jonas Vanhauter.

Voor het gebouw en de site, in totaal 3.000 vierkante meter groot, werd drie jaar geleden ruim 4,3 miljoen euro geboden. De provincie West-Vlaanderen verkocht het gebouw en de gronden door de afslanking van de provincies en omdat de administratieve diensten naar provinciehuis Boeverbos konden verhuizen. Het laatste jaar was er in Abdijbeke nog enkel een Lokaalmarkt in dit gebouw. De markt verhuisde inmiddels naar Sint-Kruis. Abdijbeke wordt een nieuwe woonplek met 38 ruime appartementen die gericht zijn op leven en beleven. “Hier woon je aan de poort van Brugge, geniet je van de rust in een verkeersarme wijk en word je omgeven door groen”, zegt projectontwikkelaar Jonas Vanhauter van CAAAP.

Twee penthouses

In het project wordt sterk ingezet op buitenbeleving, de aanleg van nieuwe groenzones en de connectie met het aanpalende Frederik Sanderpark. “Het project ligt bovendien centraal en vlakbij openbaar vervoer, winkels, scholen en zorgvoorzieningen. Op minder dan een kwartiertje wandelen ben je in het hart van de Brugse binnenstad en kan je het stadsleven opsnuiven. Alles is dichtbij.” Het wordt een woonmix van zowel een- als tweeslaapkamerappartementen met grote terrassen en lichtrijke leefruimtes aangevuld met enkele hoekappartementen met drie slaapkamers en twee terrassen. Er zijn ook twee penthouses.

Coronavirus

“Naast de architectuur van de gebouwen, hechten we als projectontwikkelaar ook heel veel belang aan de indeling en afwerking van elk appartement. Daarom wordt elke klant doorheen het hele bouwtraject bijgestaan door een persoonlijke interieurcoördinator”, vertelt de ontwikkelaar. “De interieurcoördinator stemt samen met de klanten de indeling en afwerking van hun appartement af op hun persoonlijke smaak zodat ze onbezorgd kunnen uitkijken naar hun nieuwe thuis. Bij CAAAP proberen we creatief in te spelen op de huidige ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus”, zegt projectontwikkelaar Jonas Vanhauter nog. “Gezien de ruime interesse in het project, hebben we beslist om het startschot van de verkoop niet uit te stellen. Wij hadden het lanceringsevent voor het woonproject Abdijbeke voorzien op 18 maart maar in het licht van de huidige situatie namen we als projectontwikkelaar de gepaste maatregelen.”

Persoonlijke afspraak

De verkoop start alsnog op 18 maart, zij het volledig digitaal. “De 250 contacten die zich hadden ingeschreven voor het lanceringsevent hebben alle nodige documentatie ontvangen om online hun keuze te kunnen maken”, zegt Vanhauter. Het volledige aankoopproces wordt daarna opgevolgd door de makelaars. “We werken samen met Dewaele en Immo Delbecque uit Brugge die over alle nodige informatie en documenten beschikken en iedereen met plezier te woord staan in een telefonisch overleg of, indien gewenst, persoonlijke afspraak.”