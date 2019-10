Dit is de nieuwe naam voor het winterconcept in Brugge Bart Huysentruyt

11 oktober 2019

10u05 0 Brugge Het nieuwe winterconcept in Brugge, met onder meer de kunstijspiste aan het Minnewater, heeft sinds vrijdag ook een naam. De stad Brugge koos voor ‘Wintergloed’. Er is ook een campagnebeeld.

U herinnert zich ongetwijfeld de discussie nog van twee jaar geleden: toen werd de Brugse kerstmarkt plots als wintermarkt uitgesproken. Dat stootte nogal wat mensen tegen de borst. De naam vormde zo ongewild dé discussie van de kerstperiode. Met een nieuw concept wil de stad nu ook een nieuwe naam in het leven roepen.

Twee weken geleden stelde het Brugse stadsbestuur het gloednieuwe winterconcept voor waarmee Brugge in de kerstperiode uitpakt. Daar hoort ook een strategie bij. De stad wil immers bezoekers van over de hele wereld aantrekken met ‘Wintergloed’, de naam van het nieuwe concept. “Bewust kozen we niet voor één beeld, maar voor een combinatie van kleuren gebaseerd op het lichtconcept. Deze kleuren kunnen we flexibel in al onze communicatie gebruiken. Met het gebruik van warme kleuren en de naamkeuze benadrukken we het warme en gastvrije karakter van de stad, een uniek en onderscheidend kenmerk waarop Brugge zich nationaal en internationaal profileert.”

Het lichtconcept met een lichtstraat van het station tot aan ’t Zand én het Minnewater krijgt dus ook een communicatieve vertaalslag. “In onze communicatie worden alle troeven uitgespeeld die bijdragen tot een optimaal bezoekerscomfort. We spelen de goede bereikbaarheid, spreiding van het aanbod over meerdere locaties, de kalmere midweek en een kwalitatievere beleving met schaatsen op het water uit. Bezoekers zullen worden uitgenodigd om hun positieve ervaringen via sociale media te delen ter versterking van onze goede reputatie en met het oog op een later herhaalbezoek.”

43 procent van de dag- en verblijfstoeristen die Brugge in de kerstperiode bezoeken is van buitenlandse herkomst. Daarom wordt gecommuniceerd in zes courante talen: de drie landstalen aangevuld met Engels, Spaans en Italiaans. ‘Wintergloed’ klinkt in deze talen als ‘Lueur d’hiver’ (Frans), ‘Winterlichter’ (Duits), ‘Winter Glow’ (Engels), ‘Esplendor de invierno’ (Spaans) en ‘Bagliore invernale’ (Italiaans).