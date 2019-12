Display aan nieuwe fietsersbrug raakt maar niet hersteld: “Complex probleem” Bart Huysentruyt

18 december 2019

10u15 3 Brugge Het display op de nieuwe fietsersbrug aan de Boeveriepoort raakt maar niet hersteld. Het telsysteem is al enkele maanden stuk. “Het is een complex probleem”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Wie langs de Passantenbrug aan de Boeveriepoort passeert, kan niet meer zien hoeveel mensen er hem of haar voor zijn geweest. Dat was tot voor enkele maanden wél nog het geval. Voorbijgangers waren er vaak door gefascineerd. Maar het systeem is nu al een hele poos stuk. “Het was fijn om te kunnen zien hoeveel fietsers er passeren en het moedigt bovendien aan om de fiets te nemen. Veel Bruggelingen spraken er mij over aan”, zegt raadslid Sandrine De Crom (Open Vld), die er een schriftelijke vraag over indiende. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) gaat het om een complex technisch probleem. “Zowel met de sensoren als met de voeding is er iets mis”, zegt hij. “Het Agentschap Wegen en Verkeer moet een datum regelen om het systeem weer operationeel te maken. Er moet stroom afgetakt worden van de brugverlichting én een nieuwe sensor geplaatst worden. We willen graag dat die werken in één adem worden uitgevoerd, zodat de fietsers niet teveel worden gehinderd.”