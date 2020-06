Dirk De fauw verlaat ziekenhuis met stevige pleister in de nek: “Dankbaar voor alle steunbetuigingen” Mathias Mariën

21 juni 2020

12u43 66 Brugge Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft even na 12 uur het ziekenhuis verlaten. Hij was bij buitenkomst geëmotioneerd en vooral opgelucht dat hij thuis kon verder herstellen.

Met een stevige pleister in de nek en modieus truitje rond de schouders, maar toch alweer strijdvaardig: zo verliet De fauw het AZ Sint-Jan. De burgemeester werd er opgehaald, maar nam voor vertrek toch even de tijd om nogmaals zijn dank uit te drukken voor alle steunbetuigingen die hij de voorbije 24 uur kreeg. Enkele uren geleden nog verklaarde De fauw dat hij hoopte snel terug naar huis te kunnen. Die wens is nu uitgekomen. Later vandaag wordt verdachte B.G. voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor poging tot moord.