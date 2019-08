Directie en vakbonden bereiken akkoord: personeel Brugse gevangenis werkt morgen opnieuw volgens normaal regime Siebe De Voogt

05 augustus 2019

14u30 8 Brugge Het personeel van de Brugse gevangenis schakelt opnieuw over op het normaal regime, nadat drie cipiers twee weken geleden zwaar werden toegetakeld. Vakbonden en directie bereikten daarover maandagmorgen een akkoord. “Op korte termijn worden extra personeelsleden overgeplaatst naar de afdeling Hoge Veiligheid en ook de interne werking zal worden herbekeken”, zegt Kris Crevits van het ACOD.

Bijna twee weken lang draaide de Brugse gevangenis op een minimaal dienstregime. Reden was de brutale aanval op drie cipiers. Op 24 juli werden de mannen zwaar toegetakeld door de Tsjetsjeense worstelaar Izyaur Mutaliev (28) op de afdeling Hoge Veiligheid. Het gevangenispersoneel ondernam na overleg met de vakbonden actie en schakelde terug op het minimale dienstregime. Onder meer de gedetineerden op de zwaar beveiligde afdeling mochten hun cel niet meer verlaten. Hun eten werd door een luikje in de celdeur geschoven en een douche nemen was al helemaal onmogelijk.

Eisen ingewilligd

Vakbonden en directie zaten de voorbije twee weken verscheidene keren samen. Na het overleg maandagmorgen om 7 uur werd een akkoord bereikt. “Onze eisen op korte termijn werden ingewilligd”, zegt Kris Crevits van het ACOD.

Drie van de in totaal dertig cipiers op de afdeling Hoge Veiligheid zijn door het zware incident van twee weken geleden weggevallen. Er is daar dus een nijpend personeelstekort. De directie heeft enkele personeelsleden van andere afdelingen bereid gevonden om bijna direct overgeplaatst te worden Kris Crevits

“Drie van de in totaal dertig cipiers op de afdeling Hoge Veiligheid zijn door het zware incident van twee weken geleden weggevallen. Er is daar momenteel dus een nijpend personeelstekort. De directie heeft enkele personeelsleden van andere afdelingen bereid gevonden om bijna direct overgeplaatst te worden. Bovendien werden maatregelen afgesproken om de veiligheid op de afdeling te verhogen. Zo zullen de cipiers bij een lagere personeelsbezetting sneller mogen boeien. Het draaiboek rond de interne werking van de afdeling, inmiddels al twaalf jaar oud, zal ook worden herbekeken.”

Opnieuw douchen

Niet alleen op korte, maar ook op lange termijn kregen de vakbonden volgens Crevits garanties. “Het kader van de afdeling Hoge Veiligheid moet worden uitgebreid”, verduidelijkt hij. “Momenteel heeft de penitentiair bewakingsassistent, het hoofd van het veiligheidspersoneel, enkel dagdienst. We bereikten een akkoord om die functie op te splitsen in een vroege en late chef. Op die manier zal er van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat een leidinggevende aanwezig zijn.” Het personeel van de afdeling Hoge Veiligheid schakelde maandagmiddag al langzaamaan over op het normale regime. De andere afdelingen volgen dinsdag. De gevolgen voor de gedetineerden op de zwaar beveiligde afdeling zullen navenant zijn. Zij mogen opnieuw douchen en onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen.