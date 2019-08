Directie en vakbonden bereiken akkoord: morgen wellicht opnieuw volledig normaal regime in Brugse gevangenis Siebe De Voogt

05 augustus 2019

14u30 0 Brugge Het personeel van de afdeling Hoge Veiligheid in de gevangenis van Brugge is maandagmiddag opnieuw volledig aan het werk gegaan. Dat bevestigt Kris Crevits van de socialistische vakbond ACOD. “De rest van de afdelingen volgen wellicht morgen”, zegt hij.

Bijna twee weken lang draaide de Brugse gevangenis op een minimaal dienstregime. Reden was de brutale aanval op drie cipiers. Op 24 juli werden de mannen zwaar toegetakeld door de Tsjetsjeense worstelaar Izyaur Mutaliev (28) op de afdeling Hoge Veiligheid. Het gevangenispersoneel ondernam na overleg met de vakbonden actie en schakelde terug op het minimale dienstregime. Onder meer de gedetineerden op de zwaar beveiligde afdeling mochten hun cel niet meer verlaten. Hun eten werd door een luikje in de celdeur geschoven en een douche nemen was al helemaal onmogelijk.

Eisen ingewilligd

Vakbonden en directie zaten de voorbije twee weken verscheidene keren samen. Na het overleg maandagmorgen om 7 uur werd een akkoord bereikt. “Onze eisen op korte termijn werden ingewilligd”, zegt Kris Crevits van het ACOD.

De gedetineerden op de afdeling Hoge Veiligheid mogen opnieuw douchen en onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen

“Ook met het oog op de toekomst werden afspraken gemaakt. Het personeel op de afdeling Hoge Veiligheid schakelt vandaag weer langzaamaan over naar het normale regime. Wellicht volgen morgen ook de andere afdelingen. Momenteel wordt het akkoord nog aan de rest van het personeel voorgesteld. Eén groep gaf alvast zijn fiat.”

De gevolgen van de overschakeling naar een normaal regime zullen zeker voor de gedetineerden op de afdeling Hoge Veiligheid welgekomen zijn. Zij mogen opnieuw douchen en onder bepaalde voorwaarden bezoek ontvangen.