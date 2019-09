Dinsdag, woensdag, donderdag én vrijdag in de rechtbank: drukke week met zeven dossiers voor beruchte tafelschuimster Siebe De Voogt

02 september 2019

17u34 1 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) moet de komende dagen in liefst zeven verschillende dossiers voor de Brugse correctionele rechtbank verschijnen. De “schrik van de kusthoreca” moet er zich (nog steeds) verantwoorden voor tientallen feiten van tafelschuimerij.

Nadine W. zit sinds juli opgesloten in de gevangenis van Gent. De vrouw verzamelde de voorbije maanden meer dan zeven jaar cel en moet dus nog een tijdje brommen. Alleen blijft het niet bij die zeven jaar, want ook nu nog blijven dossiers tegen de beruchte tafelschuimster opduiken. Alleen deze week al staan op de rollen in de Brugse correctionele rechtbank zeven dossiers tegen W. Allen draaien ze om feiten van afzetterij. Dinsdag alleen al moet de tafelschuimster zich voor meer dan tien feiten verantwoorden en ook woensdag, donderdag en vrijdag wordt ze in de rechtszaal verwacht.

Zelf aanwezig?

Het is afwachten of Nadine W. op haar proces aanwezig zal zijn. In principe wordt ze met het gevangenentransport vanuit Gent naar Brugge overgebracht, maar de vrouw kan die overbrenging ook weigeren. Ze kan zich ook laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat was vorige maand voor het eerst het geval in de rechtbank van Gent. Meester Peter Gonnissen legde toen uit dat zijn cliënte volgens hem niet de stempel van “schrik van de kusthoreca” verdiende. “Ze besefte niet dat ze met het tafelschuimen iets fout deed en heeft gewoon psychologische begeleiding nodig”, klonk het.

Haar bijnaam heeft Nadine W. te danken aan het feit dat ze sinds september 2018 vooral toesloeg aan horecazaken aan de kust. Bijna dagelijks stelden de lokale politiediensten processen-verbaal op tegen de vrouw. Kort voor de zomer verlegde W. haar werkterrein naar Gent. Het is ook daar dat ze uiteindelijk werd opgepakt om haar celstraffen uit te zitten.