Dimitri Thirion is het nieuwe gezicht van de Brugse hotels: “De hoteliers zijn hier vrienden: dat zorgt ook voor succes” Bart Huysentruyt

14 februari 2020

17u32 0 Brugge De Brugse hotelvereniging heeft met Dimitri Thirion (38) een nieuwe voorzitter. De man baat samen met zijn echtgenote sinds januari 2008 hotel Jan Brito nabij het Astridpark uit. Hij volgt als voorzitter Thierry Lemahieu van hotel Prinsenhof op. “In Brugge gunnen hoteliers elkaar alle succes, dat is zeldzaam.”

De Brugse hotelvereniging, vzw Hotels Regio Brugge, heeft sinds deze week een nieuw bestuur. Na de verkoop van Hotel Prinsenhof in december heeft voorzitter Thierry Lemahieu na twaalf jaar de fakkel doorgegeven. Met Dimitri Thirion (38) is er een nieuwe sterke man. Hij is ook secretaris van Horeca West-Vlaanderen. Thirion komt oorspronkelijk uit het Vlaams-Brabantse Landen. Na een opleiding in hotelschool Ter Duinen in Koksijde belandde hij in restaurants en feestzalen. In 2008 nam hij, samen met zijn echtgenote, hotel Jan Brito in Brugge over.

Gezellig familiehotel

Het gezellige familiehotel telt 37 kamers en is recent vernieuwd. “We spreken een steeds breder publiek aan”, zegt hij niet zonder trots. “In een maand verwelkomen we tot dertig verschillende nationaliteiten, in alle leeftijden en alle categorieën. De Britten vinden dan misschien wat minder de weg naar Brugge en Europa door de Brexit, maar dat wordt opgevangen door gasten uit andere landen zoals Duitsland of Frankrijk. Je ziet bijvoorbeeld dat Parijs afziet door de onlusten met de ‘gele hesjes’. Andere toeristische bestemmingen zoals Brugge profiteren daar nu wel een beetje van.”

De aanslagen in Zaventem en Brussel van 2016 hebben aangetoond hoe broos het toerisme in Brugge kan zijn. De vele familiehotels kunnen niet terugvallen op een internationale keten, die verliezen helpt opvangen. “We zijn daar nu eindelijk stilaan van hersteld", zegt Thirion. “Maar de familiehotels zijn net de sterkte van Brugge. Uit recente resultaten is nog eens gebleken dat de tevredenheid van de gasten in Brugge bijzonder hoog is, het beste van alle Vlaamse kunststeden. We brengen veel kwaliteit. Hoteluitbaters vernieuwen hun zaken continu en passen zich aan aan nieuwe trends.”

Het Brugse stadsbestuur bevestigde vorig jaar de hotelstop, destijds ingevoerd in 1996. Dat wil zeggen dat er geen hotels mogen bijkomen in het centrum. Ze breidde dat zelfs uit naar de deelgemeenten. “Een goede zaak”, vindt Thirion. “We zitten vaak samen met de stad en hebben een uitstekende relatie. Dat de belangrijkste uitdaging de groei is van het verblijfstoerisme, staat met stip op één in de beleidsnota. Wat kunnen wij als hoteluitbaters nog meer wensen? Er is weinig wrevel bij de hoteliers in Brugge. Er heerst een collegiale en zelfs amicale sfeer tussen ons. In Brugge gunnen we elkaar alle succes. Dat is zeldzaam. Samen staan we sterk en gaan we vooruit.”

Nieuwe Beurs- en Congreshal

Voor de sector is het uitkijken naar de nieuwe Beurs- en Congreshal op het Beursplein en later ook naar de nieuwe museumhal op de terreinen van Sint-Andreas. “Van de nieuwe Congreshal gaat iedereen profiteren. Dit zakelijk toerisme zal door verschillende hotels opgevangen worden. Iedereen pikt een graantje mee. De museumhal zal dan weer voor bezoekers uit de hele wereld zorgen. We hopen dat de opening een knal wordt met een tentoonstelling om 'u’ tegen te zeggen.”