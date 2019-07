Dievenbende kiest twee bestelwagens uit Mathias Mariën

05 juli 2019

10u17 0 Brugge Een dievenbende heeft donderdagnacht ingebroken in twee bestelwagens in de buurt van de Sint-Pietersplas in Brugge. De politie roept opnieuw op om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Diefstallen in bestelwagens: het is al geruime tijd een plaag in de ruime regio. Donderdagnacht sloegen dieven eerst hun slag in de Lodewijk De Raetstraat in Brugge. Ze forceerden de achterdeur van een bestelwagen en namen een boor- en freesmachine met bijhorende accu’s mee. Slechts tien minuten later probeerden ze enkele straten verder opnieuw in te breken, deze keer bij Wim Willems van Willems CV Service Solutions in de Esdoornstraat. “Mijn vrouw kon niet slapen en zag al een verdachte wagen door de straat rijden. Enkele ogenblikken later ging het alarm van mijn bestelwagen af en wisten we meteen hoe laat het was”, zegt Wim.

De daders waren duidelijk geschrokken van het alarm en sloegen zonder buit op de vlucht. Enkel het slot is geforceerd. “Toen ik mijn bestelwagen kocht, besloot ik een alarm te plaatsen. En kijk, het komt uiteindelijk toch van pas”, aldus Willems. De politie nam op beide plaatsen vingerafdrukken en is een onderzoek gestart. “We roepen alle eigenaars van een bestelwagen nogmaals op om extra voorzorgen te nemen. Als er geen alarm beschikbaar is, kunnen ze hun voertuig zo parkeren dat het moeilijk is om de laadruimte te openen”, zegt woordvoerder Philippe Tankrey.