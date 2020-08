Dieven stelen zongedroogde tomaten, bicky-uitjes, vlees en wat geld uit foodtruck in Zeebrugge Siebe De Voogt

16 augustus 2020

13u38 0 Brugge Dieven hebben eind vorige week ingebroken in een foodtruck in Zeebrugge. Ze namen de vlucht met zongedroogde tomaten, bicky-uitjes, vlees en wat klein geld. “Door de inbraak hebben we een dag niet kunnen opendoen", zucht eigenaar Jurgen De Suttere.

Jurgen De Suttere en zijn vrouw baten samen hun foodtruck Je M’en Fous uit. Door de coronacrisis maakten ze enkele moeilijke maanden door. “We hebben 3 à 4 maanden niet kunnen werken en zagen in mei twaalf communiefeesten en enkele andere evenementen geannuleerd worden”, vertelt Jurgen. “We besloten in te grijpen en een vaste standplaats aan te vragen in de Vismijnstraat in Zeebrugge.”

Zongedroogde tomaatjes

Alsof de coronacrisis nog niet voldoende was, kreeg het koppel eind vorige week nog eens inbrekers over de vloer. En dat amper anderhalve week na de opening. “Donderdagavond rond 22.30 uur zijn we huiswaarts getrokken", zegt Jurgen. “Toen mijn vrouw een dag later toekwam bij onze foodtruck, stond de deur wagenwijd open.” Er bleek te zijn ingebroken. “De daders forceerden het cilinderslot en haalden onze foodtruck volledig overhoop. Vlees en zongedroogde tomaatjes waren in het rond gesmeten.”

De buit van de daders is opmerkelijk te noemen. Ze namen de vlucht met onder meer bicky-uitjes, zongedroogde tomaten, wat vlees en klein geld. Jurgen deed intussen aangifte bij de politie. “Gisterenmorgen (zaterdag, red.) kwam het labo al langs voor sporenonderzoek. Zij vonden toch enkele vingerafdrukken en voetsporen. Hopelijk kan de politie daarmee de daders identificeren. Ons hebben ze alleszins heel wat werk bezorgd. Door de wanorde binnen hebben we vrijdag niet kunnen opendoen. We zijn dus een dag inkomsten verloren. Dit willen we in de toekomst niet meer meemaken. We zijn dan ook van plan om een camera te installeren.”