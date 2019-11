Dieven stelen kluis in restaurant langs Rozenhoedkaai in hartje Brugge Mathias Mariën

02 november 2019

14u27 2 Brugge De politie van Brugge onderzoekt een inbraak in een restaurant langs de Rozenhoedkaai waarbij een loodzware brandkast werd gestolen. De daders konden, ondanks de locatie midden in het centrum, ontkomen.

De diefstal dateert al van afgelopen zondag even na 6 uur ‘s ochtends, maar raakte nu pas bekend. Bij brasserie Brugge die Scone willen ze niet veel kwijt over de inbraak en de buit. Wel staat vast dat de daders het slot forceerden en zo de horecazaak konden betreden. Eenmaal binnen sleurden ze de brandkast uit de muur en gingen ze er vandoor. In de kluis zat cash geld, maar hoeveel er precies inzat willen de uitbaters liever niet kwijt. Nagenoeg de volledige diefstal werd wel op bewakingscamera’s vastgelegd. Bij de Brugse politie bevestigen ze de inbraak. “Het onderzoek is volop lopende. Voorlopig zijn er nog geen daders gevat”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.