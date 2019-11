Dieven stelen jas met laatste foto van Jordy en zijn overleden zusje (10): “Emotioneel van heel grote waarde” Mathias Mariën

12 november 2019

12u35 0 Brugge Bruggeling Jordy Carrette zit in zak en as nadat dieven afgelopen weekend zijn jas mét foto van zijn overleden zusje meenamen op café. “Emotioneel is die foto heel erg belangrijk voor mij. Het is de laatste die ik had van ons samen”, zucht Jordy.

Een op het eerste zicht banale diefstal met verregaande gevolgen voor het slachtoffer: zo kan het ontvreemden van de jas het best omschreven worden. Jordy Carrette was afgelopen weekend afgezakt naar de Brugse Eiermarkt om zijn gedachten te verzetten. Zoals steeds had hij zijn in 2013 overleden zusje Tiara (10) dicht bij zich in de vorm van een foto in zijn binnenzak. Hoewel hij steevast goed op zijn spullen let, bleek de jas van Jordy plots verdwenen. Inclusief de foto van zijn zusje. “Dat doet enorm veel pijn”, zucht de Bruggeling.

Hersenbloeding

De kleine Tiara was amper 10 jaar toen ze in oktober 2013 plots getroffen werd door een hersenbloeding. Er waren geen eerdere signalen, tot het meisje ‘s nachts opstond met barstende hoofdpijn en aan het bed van haar moeder stond.Ze had ook een bloedneus. Enkele uren later was ze overleden. Volgens de familie was Tiara kerngezond en was er geen enkel teken dat ze plots zou geveld worden door een hersenbloeding. Volgens de diagnose van de dokters destijds was het aangeboren en is er die bewuste nacht een soort bel in haar hersenen gesprongen. Die moet klein begonnen zijn, maar groeide steeds meer. Er werd nog een neurochirurg bij geroepen, maar uiteindelijk kregen de ouders te horen dat er niks meer kon worden gedaan voor Tiara. Er was sprake van een aneurysma. Haar broer Jordy (20) had een goede band met zijn zusje en hecht dan ook veel belang aan de laatste foto die ze samen hadden. “Die jas maakt mij niet veel uit. Ook die van mijn nicht bleek trouwens gestolen. Maar die foto is emotioneel van heel grote waarde voor mij”, zegt Jordy, die hoopt dat de dief zijn oproep leest en alsnog berouw krijgt. De Bruggeling besloot evenwel geen klacht in te dienen bij de politie voor de jasdiefstal, iets wat zelden gebeurt bij dergelijke ‘banale diefstallen‘, al raadt de politie jongeren aan om wél steevast klacht in te dienen, ook bij kleine zaken.