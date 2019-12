Dieven dringen appartement boven elektrozaak binnen en stelen 10.000 euro en alle juwelen: “We hebben helemaal niks gemerkt” Mathias Mariën

13 december 2019

17u45 0 Brugge Een dievenbende heeft donderdagavond ingebroken in vier woning in Brugge. De uitbaters van Elektro lowyck aan winkelcentrum Fort Lapin zijn de grootste slachtoffers. “Ze namen al ons geld en juwelen mee”, zucht Carine Denoo.

Het was de dochter des huizes die donderdagavond even voor 20 uur de inbraak opmerkt. “Ze belde me vanop het appartement boven onze elektrozaak dat haar oorbellen verdwenen waren uit het doosje”, vertelt Carine. “Ik ging meteen zelf kijken en merkte al snel dat er dieven waren binnen geweest. Al richtten ze eigenlijk geen ravage aan. Ze wisten duidelijk wat ze moesten hebben. Ik vermoed dan ook dat het gaat om professionals.” Uiteindelijk stelde Carine vast dat de daders met ongeveer alle waardevolle juwelen gingen lopen én een kleine 10.000 euro cash. Geld van de winkel dat nog naar de bank moest gebracht worden. Volgens de uitbaters moeten de dieven tussen 16 en 19.30 uur binnen zijn geweest. “Maar we hebben echt niks opgemerkt. Ook de andere bewoners van het gebouw niet”, zegt Denoo.

Vier inbraken

De uitbaters dienden klacht in bij de politie en daar bleek al snel dat ze niet het enige slachtoffer waren. Donderdag sloegen dieven - mogelijk dezelfde bende - ook toe in twee woningen langs de Bevrijdingslaan en eentje langs ‘t Zuidervaartje.