Dieven breken binnen in tennisclub en restaurant: kassa en cash geld gestolen Mathias Mariën

08 juni 2019

08u16

Bron: Eigen berichtgeving, Mediahuis 16 Brugge Dieven hebben woensdagnacht binnengebroken bij tennisclub De Blauwe Reiger en restaurant ONE in Brugge. In beide zaken namen ze cash geld of de kassa mee.

De politie is een onderzoek gestart naar beide inbraken en bekijkt of er een mogelijke link bestaat. De tennisclub ligt langs de Oostendse Steenweg in Sint-Pieters en ligt niet meteen vlakbij het restaurant in de Arsenaalstraat. De kans bestaat dus ook dat het gaat om twee aparte daders. Bij de tennisclub forceerden ze drie deuren en konden ze uiteindelijk de kluis vinden, die ze ter plaatse openbraken. Ook de inhoud van de kassa namen ze mee. Alles samen goed voor zo'n 1.500 euro. In het restaurant was de werkwijze ongeveer hetzelfde. Ook daar forceerden ze de deur en namen ze de kassa mee.