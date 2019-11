Dieven aan de haal met Volvo V60: eigenaar liet uit vermoeidheid sleutels in wagen liggen Mathias Mariën

01 november 2019

16u08 0 Brugge Dieven hebben woensdagnacht een wagen gestolen in de Hendrik Consciencelaan in Brugge.

De eigenaar uit Koksijde was zijn Volvo V60 vergeten sluiten door vermoeidheid en stelde bij terugkomst vast dat zijn voertuig was verdwenen. De man maakte het de dieven tot zijn eigen frustratie wel heel makkelijk, aangezien hij ook de sleutels in de wagen achterliet. De politie van Brugge startte een onderzoek en kon de gestolen wagen nog verschillende keren registreren via de ANPR-camera’s, maar de wagen is nog steeds spoorloos.