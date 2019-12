Dierenwelzijnsorganisaties krijgen steun van de stad Bart Huysentruyt

23 december 2019

11u39 0 Brugge Twee dierenwelzijnsorganisaties hebben van de stad een toelage gekregen, omdat zij een warm hart hebben voor dieren. Het gaat om de vzw’s Beestjes in Nesten en Kat zoekt thuis.

“Beide partners zijn essentieel in het bevorderen en het bewaken van ons Brugse dierenwelzijn”, legt schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis (sp.a) uit. “Dierenorganisaties zijn vaak vzw’s, met een beperkt financieel budget en een grote vrijwilligerswerking. Als appreciatie voor het doel van hun werking én om hun werking mee te ondersteunen werd vanuit de stad 2.500 euro vrijgemaakt om hen hierbij te helpen.”

‘Beestjes in nesten’ is een vzw opgericht om financieel kwetsbare gezinnen een financieel steuntje te geven in geval van ernstige levensnoodzakelijk ingrepen bij hun huisdieren. Zo worden er honden en katten met aandoeningen zoals hernia of hersenvliesontsteking behandeld. ‘Kat zoekt thuis’ bekommert zich om het welzijn van zwerfkatten op Brugs grondgebied. Ze zijn dan ook een actieve partner bij het vangen, opvangen en behandelen van katten en kitten zonder eigenaar. In 2018 werden 834 katten in opvanggezinnen opgenomen, waarvan de helft afkomstig van grondgebied Brugge.