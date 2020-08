Dierenrechtenorganisatie GAIA dient klacht in tegen dame die hond liet sterven in snikhete wagen Bart Boterman

08 augustus 2020

17u57 16 Brugge Dierenrechtenorganisatie GAIA laat weten dat hun raadsman onmiddellijk de opdracht kreeg om klacht in te dienen tegen de vrouw wiens Dierenrechtenorganisatie GAIA laat weten dat hun raadsman onmiddellijk de opdracht kreeg om klacht in te dienen tegen de vrouw wiens hond stierf op de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge , nadat het dier meer dan een uur alleen in een snikhete wagen zat. De dierenrechtenorganisatie stelt zich burgerlijke partij. “Ondanks alle sensibilisering en tragische voorvallen uit het verleden, blijven mensen hun hond alleen achterlaten in de wagen”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De vrouw riskeert 6 maand gevangenisstraf en 12.000 euro boete voor een inbreuk op de dierenwelzijnswet. “Wie niet horen wil, moet voelen. Wij hebben er oprecht genoeg van dat onschuldige dieren een verschrikkelijke en vooral onnodige dood sterven door de schuld van diegene die hen eigenlijk zouden moeten beschermen, de eigenaar", zegt Vandenbosch.

“Artikel 1 van de dierenwelzijnswet is duidelijk: niemand mag handelingen plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak pijn, letsel of verminking ondergaat. Het is op basis van dat artikel dat wij klacht indienen tegen de dame. Blijkbaar zijn er straffen nodig en helpt sensibiliseren niet. Elk jaar opnieuw lezen wij over dieren die sterven in een snikhete wagen. Het is genoeg geweest.”

Advocaat Anthony Godfroid zal onmiddellijk klacht in te dienen bij het parket van Ieper, bevoegd voor dierenwelzijn, dat in een vergelijkbare zaak van dierenmishandeling uit 2018 de vervolging instelde. De beklaagde toen veroordeeld tot een geldboete door de correctionele rechtbank. Het dier had het toen evenwel overleefd. “Wij hopen dat het parket van Ieper ook in deze recente kwestie tot vervolging zal overgaan en uiteindelijk de maximumstraf wordt uitgesproken”, voegt Vandenbosch nog toe.

Bij warm weer verandert de auto al snel in een snikhete oven en het dier sterft een langzame dood. In direct zonlicht loopt de temperatuur in een wagen immers al snel op tot boven de vijftig graden, dodelijk voor een viervoeter. Honden kunnen immers enkel afkoelen via de mond en transpireren niet.