Dienstenchequebedrijf Dienstenaanhuis viert 15de verjaardag (en zoekt 100 personeelsleden) Bart Huysentruyt

17 september 2019

09u19 0 Brugge Dienstencheque-onderneming Dienstenaanhuis in Brugge bestaat precies 15 jaar. 3.700 medewerkers en hun familieleden vierden de verjaardag op zaterdag 14 september in het Park De Rode Poort in Sint-Michiels.

“Onze mensen zijn dagelijks in de weer bij duizenden gezinnen en alleenstaanden, om hun wooncomfort en levenskwaliteit te verhogen. We zien nog steeds een groeiende vraag naar onze dienstverlening en we blijven dus inzetten op een goede begeleiding van onze medewerkers en het aantrekken van nieuwe huishoudhulpen”, zegt bedrijfsleider Nico Daenens.

Dienstenaanhuis (DAH) cvba en Makkie cvba uit Kortrijk werden beiden opgericht in 2004 en behoren daarmee tot de pioniers van de dienstenchequesector in Vlaanderen. Beide organisaties hebben hun wortels in de sociale economie. Sinds 2014 opereren DAH en Makkie samen onder de koepel van Group Daenens, een onafhankelijk familiebedrijf dat inmiddels 49 vestigingen en ruim 3.700 medewerkers telt en bijna 26.000 particuliere klanten bedient. Group Daenens is uitgegroeid tot de grootste speler in zijn sector in West-Vlaanderen en is de grootste private werkgever in de economie van de kustprovincie.

“De beide organisaties zijn ooit opgestart met een handvol medewerkers”, zegt Daenens. “Via een combinatie van organische groei en gerichte overnames staan we vandaag aan de top in onze sector. We integreerden bijvoorbeeld met succes De Link uit Zedelgem en de PWA-dienstencheque-bedrijven van Diksmuide, Ingelmunster, Izegem, Ledegem en Meulebeke.”

Momenteel zijn Dienstenaanhuis en Makkie samen op zoek naar 100 nieuwe medewerkers.