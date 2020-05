Dienstencentra Mintus brengen eigen gezelschapsspel uit: vecht met ridders tegen aliens Bart Huysentruyt

29 mei 2020

13u50 0 Brugge Met de lancering van een gloednieuw gezelschapsspel willen de dienstencentra van Mintus in Brugge het hele gezin bij hun werking betrekken. Veel mensen linken dienstencentra vooral aan senioren en seniorenactiviteiten.

“Wat mensen nog niet genoeg beseffen, is dat er in principe geen minimumleeftijd staat op een dienstencentrum”, zegt Mintus-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Met de creatie van het gezelschapsspel ‘De ridders van professor Mintus’ willen we een jonger publiek kennis laten maken met onze dienstencentra.”

Toeristen blijken aliens

Het bordspel werd ontworpen door Bia Coppejans van het dienstencentrum Van Volden. “‘De ridders van professor Mintus’ vertelt het verhaal van een wereldwijde invasie van aliens”, vertelt ze. “Ze ontvoeren mensen en nemen ze mee naar hun planeet. De aliens hebben zich vermomd als toeristen. Hun wapen ziet eruit als een fototoestel waarmee ze mensen kunnen wegzappen. Ook in Brugge, waar het spel zich afspeelt, verdwijnen steeds meer mensen. Professor Mintus heeft een laboratorium waar hij ridders superkrachten geeft en hen traint om de aliens kunnen verjagen. De ridders zijn de pionnen in het spel, en hebben elk een eigen naam en een bepaalde superkracht.”

Het spel bevat onder meer een interactief element. Op de speelkaarten staan hashtags, gelinkt aan durf- en doe-opdrachten, waarmee spelers hun opdracht door middel van een foto of filmpje op de socialemediapagina van het dienstencentrum kunnen posten.