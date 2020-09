Dief steelt aangepaste tandem van man met mentale beperking: “Hij houdt echt enorm veel van die fiets” Siebe De Voogt

14 september 2020

15u05 31 Brugge Het is prachtig weer en dus hadden de begeleiders van Viro vzw in Sint-Michiels een fietstochtje gepland met één van hun bewoners. De man met een mentale beperking kan normaal beschikken over een rode tandem die volledig aangepast is aan z'n noden. Alleen: de fiets werd eind vorige week gestolen.

Een bijzonder laffe daad. Anders kan de diefstal van de tandem bij Viro vzw niet omschreven worden. De fiets verdween donderdagnacht vanachter één van de gebouwen bij Ter Dreve, hun locatie langs de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels, bij Brugge. “Hij was vanop straat niet zichtbaar, dus moet de dief echt rond hebben gezocht op ons terrein”, vertelt Celeste Dhenneau van de leefgroep waar de tandem verdween. “Hij was niet afgesloten, maar dat doen we eigenlijk nooit. Wie denkt nu dat iemand zo ver zou gaan?”

Viro vzw is een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. De rode tandem werd vooral gebruikt door een man met een verstandelijke beperking en was helemaal aangepast aan zijn noden. Zo is hij voorzien van een speciaal zitje vooraan om een volwassen persoon mee te vervoeren. “De bewoner houdt echt veel van fietsen en kan enkel met die bewuste tandem vervoerd worden”, zegt Celeste. “We hadden met het mooie weer deze week een ritje gepland, maar die valt nu in het water. De bewoner beseft gelukkig zelf niet wat er gebeurd is.” Viro vzw hoopt de fiets, die zo'n 10.000 euro kost, zo snel mogelijk te kunnen recupereren. Ze plaatsten intussen ook een oproep op Facebook. Wie de tandem gezien heeft of weet waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de politie of met Viro vzw zelf op het nummer 050/39.01.24.