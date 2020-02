Dief met ‘grot van Ali Baba’ in zijn kamer krijgt 37 maanden cel Siebe De Voogt

11 februari 2020

17u35 2 Brugge Een 31-jarige Bruggeling heeft een effectieve celstraf van 37 maanden gekregen voor een hele reeks diefstallen en drugsfeiten. Nick D. maakte vooral fietsen en elektronicamateriaal buit. Volgens het parket trof de politie in zijn kamer ‘een grot van Ali Baba’ aan, vol met gestolen spullen.

De Bruggeling pleegde tussen november 2017 en juli 2019 ruim vijftien diefstallen in Brugge. Hij maakte in totaal vijf fietsen buit, waaronder twee elektrische exemplaren en een koersfiets van het merk Scott. Nick D. had ook een voorkeur voor elektronicamateriaal. Zo stal hij onder meer een Nintendo Switch in de Game Mania of enkele Bluetooth-luidsprekers in de Dreamland. In de Wibra graaide D. dan weer drie T-shirts en een flesje parfum mee. Op 24 december 2018 werd de man op heterdaad betrapt bij een diefstal in de Fnac. De politie voerde een huiszoeking uit en al snel bleek het niet om een eenmalig feit te gaan. “Zijn kamer was als het ware de grot van Ali Baba”, stelde de procureur op de zitting. In de kamer troffen de speurders een groot deel van de gestolen spullen aan. D. werd daarnaast ook meermaals betrapt met speed en cannabis op zak. Hij bekende dat hij in het voorjaar van 2019 drugs verkocht. Ook de diefstallen gaf de man zonder verpinken toe.