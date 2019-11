Diapal uit Jabbeke schenkt leskeuken cadeau aan school Ravelijn Bart Huysentruyt

18 november 2019

10u04 0 Brugge De school voor buitengewoon secundair onderwijs Ravelijn heeft zopas een splinternieuwe leskeuken cadeau gekregen van de firma Diapal. “Een geschenk uit de hemel”, zegt Caroline Strubbe van Buso Ravelijn.

De oude leskeuken van de school was na dertig schooljaren dringend aan vervanging toe. “Enkele leerkrachten huishoudkunde trokken hun stoute schoen aan en schreven de firma Diapal uit Jabbeke aan om een nieuwe leskeuken te vragen”, zegt Strubbe. “Tijdens de zomervakantie werd alles opgemeten en maakte de firma een keuken helemaal op maat. Nu kunnen de leerlingen van Ravelijn weer geweldige gerechtjes maken en leren hoe je je mannetje of vrouwtje kan staan in de keuken.”