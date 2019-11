Deze slimme camera in Brugge flitst aan 1.300 euro pér uur, zelfs burgemeester liet zich vangen Mathias Mariën

22 november 2019

07u43 0 Brugge De ANPR-camera aan het begin van de Zuidzandstraat in Brugge heeft het voorbije jaar ... 437.000 euro boetes bij elkaar geflitst. Wetende dat de slimme camera enkel op bepaalde dagen werkt, zorgt dat voor een gemiddelde van maar liefst 1.300 euro per uur. “We onderzoeken de mogelijkheid om in een elektronisch signalisatiebord te voorzien ter hoogte van het Concertgebouw”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Sinds eind vorig jaar registreert een slimme camera aan het begin van de winkelstraten autobestuurders die - op autoluwe dagen - toch de straat inrijden. Alleen lijkt de camera net iets té goed te werken. Maar liefst 7.549 chauffeurs vlogen al op de bon. Telkens ging het om bestuurders die het verbodsbord negeerden tijdens de autoluwe momenten op zaterdagen en andere shoppingdagen tussen 13 uur en 18 uur. Dat er mogelijk een gebrek is aan signalisatie, bewijst de burgemeester. Dirk De fauw (CD&V) liet zich zelf al eens vangen en ontving een boete van 58 euro.

Extra signalisatie

Het totaal bedrag aan boetes door de camera staat momenteel op 437.000 euro, of omgerekend zo’n 1.300 euro pér uur dat de camera in dienst is. Politie en stadsbestuur beseffen dat er iets moet veranderen omdat het vaak niet om bestuurders gaat die moedwillig het verbodsbord negeren, maar het simpelweg niet zien. Eenmaal je het Concertgebouw voorbij rijdt, waar nu de borden aan de kant van de weg staan, word je bovendien verplicht de Zuidzandstraat binnen te rijden en is er geen weg meer terug. “We onderzoeken de mogelijkheid om in een elektronisch signalisatiebord te voorzien ter hoogte van het Concertgebouw”, bevestigt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “De komende kerstperiode zullen we ook via sociale media extra aandacht vestigen op de verkeerssituatie.”