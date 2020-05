Deze horeca-uitbaters mogen al openen op 1 juni: “Geen dag te vroeg, want we hebben nul inkomen” Christof en Liesbeth uit Dudzele hebben brasserie in Nederlandse Sluis Bart Huysentruyt

09 mei 2020

10u53 28 Brugge In ons land moet de horeca nog minstens tot 8 juni wachten om de deuren weer te openen, maar een koppel uit Dudzele bij Brugge mag een week eerder starten. Christof Decoster en Liesbeth van Os baten brasserie Lizzie’s uit in de Nederlandse grensgemeente Sluis. “We hebben eigenlijk nergens recht op”, zeggen ze.

Iedereen herinnert zich de bewuste zaterdag 14 maart, toen half Vlaanderen massaal de grens overstak om er op die zonnige dag nog van mosselen of een stuk taart te genieten in een Nederlands restaurant of tea-room. In ons land was de horeca toen net een dag verplicht gesloten, in Nederland was alles nog open. De beelden gingen viraal en lokten verontwaardiging uit. De burgemeester van het Nederlandse Sluis besliste een dag later om haar openbare parkings te sluiten. De horeca nam zelf het besluit om niet meer te openen.

Onder hen toen ook Christof Decoster en Liesbeth van Os. Zij hebben jarenlang Bistro Christof in Knokke-Heist uitgebaat, toen ze twee jaar geleden kozen voor een avontuur over de grens. In de Oude Kerkstraat, nabij de gekende snoepwinkel Moeder Babbelutte, runt het koppel brasserie Lizzie’s. De zaak biedt ontbijt, lunch en een uitgebreide kaart met pannenkoeken en wafels aan. “Toen we op zaterdag die massa Vlamingen de grens zagen oversteken, waren we zelf een beetje verbolgen”, geven ze toe. “Het was niet meer dan normaal dat er beslist werd om een dag later te sluiten. Sindsdien hebben we geen dag meer geopend.”

Nergens recht op

Bij sluiting vroeg het koppel de hinderpremie van 4.000 euro aan bij de Belgische overheid. Maar dat is ook meteen de enige vorm van steun die ze hebben genoten. “In Nederland worden de uitkeringen bepaald volgens de plaats van domicilie, wat er op neer komt dat wij nergens recht op hebben, omdat we in België wonen. Het systeem van economische werkloosheid is ook helemaal anders dan in België. De overheid betaalt maximaal 90 procent van de loonkost, maar in praktijk komt dat neer op 65 procent. De werkgever betaalt de rest.”

Extra lening

Dat betekent dus dat het koppel geen overbruggingskrediet kan aanvragen in ons land. “We hebben tien mensen in dienst en willen hen niet kwijt", zegt Liesbeth van Os. “Je begrijpt dat dit een enorme financiële impact heeft. We moeten bij een Nederlandse bank aandringen om een extra lening aan te gaan om dit op te vangen." De heropening, in Nederland toegelaten vanaf 1 juni, komt voor het Vlaamse koppel dan ook geen dag te vroeg. “We doen er momenteel alles aan om onze zaak zo veilig mogelijk te kunnen heropenen. De inkomsten hebben we dringend nodig.”

Beginnen met 25 klanten

Die inkomsten zullen in eerste instantie moeten komen van de mensen uit het toeristische Nederlandse stadje zelf, of van de Nederlandse buurgemeenten. Vanuit Vlaanderen is het immers niet toegestaan om de grens over te steken voor het plezier. “Zelf wij worden nog elke keer gecontroleerd als we Nederland binnenrijden om onze zaak op punt te zetten", zegt de uitbaatster. “De ene keer is dat wat uitgebreider dan de andere keer. Maar ik zal zo blij zijn als ik de deuren van onze brasserie weer kan openzwaaien. We mogen dertig mensen ontvangen op 1 juni. In praktijk komt dat neer op 5 personeelsleden en 25 klanten. Het heeft ons meteen doen beslissen om de keuken een uurtje langer, tot 19.30 uur, open te houden. Het wordt hard werken, maar liever zo dan deze situatie.”