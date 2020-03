Deurklinken ontsmet, extra handzeep in de klassen: ook basisschool Zandstraat is voorbereid Bart Huysentruyt

19u11 0 Brugge Basisschool Zandstraat is een van de Brugse scholen die bijkomende maatregelen nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. In de klassen vinden de leerlingen extra handzeep en de deurklinken worden elke dag ontsmet.

“We volgen strikt de richtlijnen op van het ministerie van Onderwijs”, zegt directeur Dries De Rycke. “Alle ouders kregen via mail en vandaag op papier een extra nieuwsbrief. Daarin staat onder meer dat de handen vaker gewassen moeten worden en als er ziekteverschijnselen zijn zoals hoofdpijn, koorts en hoesten dat ze dan een dokter moeten opzoeken. Op school zelf bieden we handzeep in de klassen en toiletten aan. De deurklinken worden dagelijks ontsmet. Er is dus extra waakzaamheid.”

Er komen al bij al weinig tot geen vragen van ouders, zegt de directeur.