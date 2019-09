Dertigste Vredesweek presenteert waaier aan activiteiten Bart Huysentruyt

13 september 2019

13u41 0

De Vredesweek, die loopt van 21 september tot en met 2 oktober, staat dit jaar in het teken van de dertigste editie en dus een waaier aan activiteiten. De Vredesweekpartners ijveren voor meer investeringen in vredesopbouwwerk. Daarom zal de vredesvlag wapperen op de Markt in Brugge. Er ligt ook een gesprek vast met John Malith Mabor, een Soedanees die over oorlog vertelt op dinsdag 24 september om 19.30 uur in Vorming Plus. De zondag voordien is er een wandeling door Brugge, met bezoek aan de protestantse kerk ’t Keerske, de boeddhistische Zen Sangha en en Huis van de Mens. Ook interessant is de expo rond 30 jaar vredesweek in de Sint-Pieterskerklaan 5. Die is gratis te bezoeken.