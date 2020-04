Dertig bewoners van Brugse woonzorgcentra geïsoleerd

Bart Huysentruyt

08 april 2020

17u54 2 Brugge In de zeven woonzorgcentra van Mintus in Brugge zijn dertig bewoners geïsoleerd. Bij hen bestaat het vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus. “Maar op een aantal van 837 bewoners testten nog maar twee bewoners positief”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a).

Terwijl in Brugge onder meer woonzorgcentrum Westervier ongemeen hard wordt getroffen door Covid-19, blijft de situatie voorlopig nog onder controle in de Mintus-woonzorgcentra. “We hopen dat dit zo blijft”, zegt Annys. “Alle bewoners worden zoals altijd zo goed mogelijk verzorgd, net als de mensen die nu even geïsoleerd zijn. We willen een uitbraak vermijden." Het enige wat de wzc’s ontbreken zijn meer beschermingsmiddelen. “Maskers, brillen en schorten blijven nog altijd welkom. We doen een warme oproep bij bedrijven in Brugge”, zegt Annys. Het verzamelpunt is Ruddershove 4.