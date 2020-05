Dertien verdachten gearresteerd in Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietnamezen in koelcontainer Siebe De Voogt

27 mei 2020

10u21 2 Brugge In het Belgische onderzoek naar de 39 Vietnamezen die eind oktober in het Britse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, hebben dinsdagmorgen zestien huiszoekingen plaatsgevonden. Dat bevestigt het federaal parket. In totaal werden dertien verdachten gearresteerd. Vijf van hen zijn al aangehouden.

In een koelcontainer in Grays werden op 23 oktober 2019 de levenloze lichamen aangetroffen van 39 Vietnamezen, waaronder twee jongens van 15 jaar. Ze kwamen om door verstikking en oververhitting. Onderzoek wees uit dat de container na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet werd opgehaald. Het Britse gerecht voerde de voorbije maanden onderzoek naar de containertragedie. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland werd opgepakt en pleitte ondertussen al schuldig aan doodslag. Ook de organisator van de mensensmokkel zit al in de cel.

Safehouse

Dinsdag vond een doorbraak plaats in het Belgisch luik van het onderzoek naar de mensensmokkel. De voorbije maanden konden speurders de weg reconstrueren die de Vietnamese slachtoffers aflegden tot in Essex. Dat gebeurde onder meer via uitgebreid telefonieonderzoek. Dinsdagmorgen vonden in alle vroegte verschillende huiszoekingen plaats in het Brusselse. Speurders vielen binnen in zestien panden. Het ging om verblijfplaatsen van illegalen, winkels en safehouses. Onder meer in een rijwoning in Anderlecht werd binnengevallen.

Tegelijk vond ook in Frankrijk een actie plaats. Daar voert het parket van Parijs een parallel onderzoek naar de mensensmokkel op Frans grondgebied.

Aanhoudingen

In Brussel werden dinsdagmorgen volgens het federaal parket dertien verdachten onderschept: elf van Vietnamese origine en twee met de Marokkaanse nationaliteit. Onder andere de eigenares van het safehouse en verschillende mensen die instonden voor transport van de illegalen werden opgepakt. Vijf verdachten zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Vrijdag verschijnen ze een eerste keer voor de raadkamer. Ze werden in verdenking gesteld van mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie, valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken.

