Derde keer, goede keer voor wegenwerken aan N31 Expresweg? Bart Huysentruyt

09 oktober 2019

15u00 0 Brugge De onderhoudswerken op de N31 Expresweg in Brugge zouden, na twee keer uitstel, op vrijdag 11 oktober plaatsvinden.

De geplande onderhoudswerken op de N31 Expresweg in Brugge moesten al twee keer uitgesteld worden wegens ongunstige weersomstandigheden. In juni moesten de werken worden uitgesteld door de hitte, waardoor het asfalt niet tijdig kon afkoelen. In september stak het regenweer stokken in de wielen. De werken omvatten het vernieuwen van de toplaag in asfalt op de N31 tussen de N367 Gistelse Steenweg en de N32 Torhoutse Steenweg. Ze worden in één fase uitgevoerd en starten op vrijdagochtend om 4 uur en duren tot zaterdagochtend 6 uur. Het verkeer op de N31 moet in beide richtingen over 1 versmalde rijstrook.