Derde generatie komt aan het roer van juwelenzaak Quijo: “We willen eigentijdse en betaalbare collectie op de markt brengen” Bart Huysentruyt

20 november 2019

17u21 0 Brugge Er is een generatiewissel op komst bij de bekende juwelierszaak Quijo met twee winkels in het hart van Brugge. Na 73 jaar komt immers Jade Quijo (31) mee in de zaak van haar ouders Peter en Isabelle. De gewezen interieurarchitecte brengt haar eigen juwelencollecties mee. “We willen ook een nieuw publiek aanspreken”, zegt ze.

In de drukke Breidelstraat, het verbindingsstraatje tussen de Markt en de Burg in Brugge, is de juwelenzaak Quijo wellicht de oudste zaak van allemaal. 73 jaar geleden, in 1946, startte grootvader Fernand Quijo er, samen met zijn echtgenote Suzanne, een horlogerie met toebehoren. De familie heeft Spaanse wortels, vandaar de niet-alledaagse familienaam, maar ze zijn op en top Brugse ondernemers. In de jaren zeventig namen Peter en Isabelle Quijo de zaak over. Zij begonnen exact 25 jaar geleden met een tweede winkel onder de Halletoren. De concessie van die winkel werd onlangs nog verlengd.

Amerikanen

“We hebben het altijd belangrijk gevonden om met een kwaliteitsproduct zowel toeristen als Bruggelingen aan te spreken, want dit is geen eenvoudige stiel”, zegt Peter Quijo (62). “Brugge heeft nood aan kwaliteitszaken, naast het aanbod van typische toeristische producten zoals chocolade, bier en wafels. Je merkt dat toeristen ook op zoek gaan naar dit aanbod. We krijgen heel veel Amerikanen, maar ook Aziaten over de vloer.” Jade Quijo (31) is opgegroeid in de winkel van haar ouders. Terwijl haar jongere zus Maité voor de toeristische sector kiest, stapt Jade wél mee in de familiezaak.

Saint-Tropez

“Ik heb eerst studies binnenhuisarchitectuur afgerond", zegt ze. “Daarna heb ik enkele jaren in Frankrijk in deze branche gewerkt, onder meer in Saint-Tropez en Marseille. Ik besloot om terug te keren naar Brugge en heb twee jaar de opleiding tot goudsmid gevolgd. Zo ben ik zoetjes aan in deze zaak terechtgekomen. Hier kan ik mijn creativiteit in kwijt, omdat ik ook mijn eigen collecties kan lanceren.”

Dynamische vrouwen

De juwelen van Quijo zijn niet goedkoop. Daarom focust Jade zich wat meer op een hedendaags en toch betaalbaar concept. “Daarmee wil ik een nieuw en dus ook een ruimer publiek aanspreken", zegt ze. “Mijn juwelen zijn gericht op dynamische vrouwen die weten wat ze willen. Die collecties zijn te bewonderen in de tweede winkel onder de Halletoren.”

Boost voor de zaak

Voor Peter en Isabelle, die nog geen afscheid nemen van hun zaak, is de wissel van de wacht een droom. Zij hoopten hun zaak door te kunnen geven aan één van de dochters. “Het geeft deze zaak ook meteen weer een boost", zegt Peter Quijo. “Jade kan onze ervaring meenemen en die koppelen aan haar enthousiasme om nog beter te worden. We gaan geweldig samenwerken, want we trekken aan dezelfde koord.”