Den Dyver biedt voortaan picknickbox aan: “Niet alleen door kleinere bubbel, maar ook ideaal in de zomer” Bart Huysentruyt

30 juli 2020

10u37 3 Brugge Nu onze sociale bubbel weer kleiner moet en de zomer volop in het land is, pakt restaurant Den Dyver uit met een nieuw concept: een picknickbox.

De stad Brugge investeerde recent in een upgrade van het aantal picknickplaatsen in de stad, maar ook wie graag in de eigen tuin of onderweg geniet van een heerlijke picknick kan voortaan terecht bij Den Dyver. “Vanaf dit weekend verkopen we elke vrijdag, zaterdag en zondag een box die bestaat uit zes gerechten”, zegt Olivier Dujardin. “De versie van deze week bestaat uit een hummus dip, een Italiaanse panzanelle salade, een cannelloni van carpaccio, een wrap met Noorse zalm, enz. Inclusief een fles gekoelde rosé of witte wijn.” Alles wordt handig verpakt in een kartonnen doos met handvat die ook is voorzien van bestek, servetten en drinkbekers. Je hoeft enkel voor goed gezelschap te zorgen.

De picknick box kost 47,50 euro voor twee personen en is online te koop via www.dyver.be.