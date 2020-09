Deliveroo zoekt studenten voor leveringen aan huis Bart Huysentruyt

26 september 2020

14u45 0 Brugge Maaltijdbezorger Deliveroo gaat deze winter op zoek naar 500 student-ondernemers om leveringen aan huis te doen.

Met de winter in aantocht en de Covid-19-epidemie nog steeds gaande, zijn klanten meer geneigd om hun favoriete restaurantmaaltijden thuis te laten bezorgen. Deliveroo verwacht deze winter dan ook een toename van de leveringen en om aan deze vraag te kunnen voldoen, is de maaltijdbezorger op zoek naar meer dan 500 student-ondernemers in verschillende studentensteden, waaronder Brugge.

Studenten zijn vaak op zoek naar flexibele uren. De koeriers van Deliveroo zijn hun eigen baas en kunnen zelf bepalen of en wanneer ze willen werken. Ze kunnen hun werk aanpassen aan hun leven en niet andersom, terwijl ze bij Deliveroo verzekerd zijn. Tijdens het hoogtepunt van de lockdown, ontving Deliveroo meer dan 500 sollicitaties per week, een bewijs van de populariteit van de koeriersdienst. Solliciteren kan op de website van het bedrijf.