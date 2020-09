Deliveroo-koerier riskeert 7 maanden cel voor slagen aan automobilist Siebe De Voogt

18 september 2020

14u43 0 Brugge Een 46-jarige Bruggeling riskeert 7 maanden cel voor enkele klappen die hij als Deliveroo-fietskoerier zou uitgedeeld hebben bij een verkeersdispuut. M.C. verklaarde dat het slachtoffer hem de weg versperde. “Maar slagen heb ik hem niet gegeven", klonk het.

De feiten speelden zich op 22 september vorig jaar af langs de Brieversweg in Sint-Kruis bij Brugge. M.C. (46) uit Brugge, koerier bij takeawaydienst Deliveroo, zou het slachtoffer de pas afgesneden hebben met z'n fiets. Twee getuigen zagen hem verscheidene klappen uitdelen aan de automobilist. Die was door de slagen vier dagen arbeidsongeschikt. Het parket beschreef de feiten vrijdagmorgen als “puur zinloos geweld”. De procureur vorderde voor M.C. 7 maanden cel en 400 euro boete.

Bestelling mee

De Bruggeling kwam zichzelf verdedigingen in de rechtbank. “Die man heeft mij klemgereden”, beweerde hij. “Ik heb hem erop gewezen dat niemand kon passeren, maar hij bleef gewoon in het midden van de weg zitten in z'n voertuig. En dat terwijl ik een bestelling op zak had en me moest haasten. Het is hij die plots uit zijn wagen sprong en mij driemaal heeft geslagen. Die getuigen liegen allemaal.” Vonnis op 16 oktober.