Deldycke opent winkel in centrum langer dan voorzien: “Willen onze klanten hier langer bedienen”

Bart Huysentruyt

10 april 2020

06u36 0 Brugge De bekende Brugse voedingszaak Deldycke’s Traiteurs blijft dan toch langer actief in de binnenstad. De sluiting van hun winkel na meer dan dertig jaar stond gepland binnen twee weken. “Maar door corona stellen we dat uit en willen we onze klanten hier nog even blijven bedienen”, zegt Jan-Baptiste Deldycke.

“Normaal gezien was over twee weken de dag aangebroken om onze keuken en winkel in de Wollestraat vaarwel te zeggen, en helemaal operatief te zijn vanuit onze nieuwe keuken in de Dirk Martensstraat 27", zegt Deldycke. “Helaas werden alle evenementen voor de afgelopen en komende maanden uiteraard geannuleerd omwille van Covid 19. Hierdoor zijn wij gedwongen om onze plannen te heroriënteren. We kijken reikhalzend uit naar nieuws van de overheid over hoe deze crisis zal afgewikkeld worden, en wanneer evenementen dus weer zullen toegelaten worden. Wat onze winkel betreft, die zal ook na 20 april nog open blijven voor onbepaalde duur. We hebben onze openingsuren aangepast: we zijn open van donderdag tot en met zondag van 09.30 tot 14 uur.”

Corona Pakketten

Om de ineens lege agenda ietwat op te vullen, zocht Jan-Baptiste Deldycke naar een creatieve oplossing. “Zo bedachten we de ‘Corona Quarantaine Pakketten’. Op zondag en donderdag maken we pakketten met lekkere, dagelijkse kost voor respectievelijk vier en drie dagen. Die leveren we gratis aan huis binnen de 5 km vanaf de Brugse Markt. Afhalen kan uiteraard ook. We merken ook dat mensen die werkzaam zijn in de zorg- of dienstverlenende sector goed de weg naar ons vinden. We geven hen met veel plezier een korting van 10 procent aan op onze pakketten.”

Zoveel mogelijk mensen aan het werk

Om de social distancing regels te respecteren, nam Deldycke’s Traiteurs wel al de nieuwe, grotere keuken in gebruik voor de productie van deze pakketten. “Iedereen in de keuken werkt aan zijn eigen tafel, voorzien van handschoenen en masker. Op deze manier kunnen we ons inwerken op de nieuwe locatie, weliswaar op een andere manier dan we gehoopt hadden. Toch zijn we blij om op deze manier zo veel mogelijk van onze mensen aan het werk te kunnen houden. Het is een break-even operatie, maar veel belangrijker is het gevoel dat we zo toch iets kunnen doen voor de maatschappij. Stilzitten is niets voor ons.”