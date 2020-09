Definitief ontwerp voor nieuwe Steenbruggebrug in de maak, werken starten in 2022 Bart Huysentruyt

24 september 2020

10u01 2 Brugge Aan het definitief ontwerp voor de nieuwe Steenbruggebrug in Assebroek wordt momenteel de laatste hand gelegd. Ook het omgevingsvergunningsdossier is zo goed als klaar.

Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan haar partijgenote en minister Lydia Peeters. Uit de antwoorden blijkt dat er ook al een archeologisch onderzoek is uitgevoerd. “Er is vastgesteld dat de projectomgeving een hoog risico inhoudt op het aantreffen explosieven uit de beide wereldoorlogen", zegt Peeters. “Dat heeft een vertragend effect op de uitvoering van het geotechnisch onderzoek en kan een beperkte impact hebben op de kosten van de werken.” De omgevingsvergunning zou in 2021 verleend moeten worden. Een jaar later wordt de aannemer aangesteld, waarna de werken kunnen aanvatten.