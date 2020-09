Definitief gedaan met keren aan Bloedput: paaltjes dwingen bestuurders door te rijden Mathias Mariën

17 september 2020

19u27 17 Brugge Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft paaltjes gezet op het kruispunt Bloedput in Brugge. De zogenaamde ‘cornet’, een driehoekige uitstulping, verhindert dat voertuigen vanuit de Hoefijzerlaan nog een U-bocht kunnen maken.

Aan het kruispunt is het al enkele maanden verboden om te keren en werd zelfs een verkeersbord geplaatst, maar dat maakte weinig indruk, aangezien heel wat chauffeurs toch nog de U-bocht namen. “De maatregel is de laatste in een serie om de doorstroming en de verkeersveiligheid op een van de drukste kruispunten van Brugge te verbeteren”, zegt Eveline Weyers van AWV.

Zwarte punten

“Dankzij de heraanleg van ’t Zand kon eerder al de Hendrik Consciencelaan geknipt worden. Gekoppeld aan de knip werd ook de fietsoversteek over de Hoefijzerlaan beperkt opgeschoven, waardoor de fietsongevallen op de hoek met de Pater Damiaanstraat ook tot het verleden behoren. Deze actie kadert in ons zwartepuntenprogramma.”

Gedrag sturen

Burgemeester Dirk De fauw is overtuigd dat de ingreep het kruispunt veiliger zal maken. “Interparking pakte op hetzelfde ogenblik ook de signalisatie in de parking ’t Zand aan. We stelden immers vast dat heel wat bestuurders verward waren door de toenmalige signalisatie. We kozen daarom voor een logischere benaming in de ondergrondse parking waarbij we ook het wegrijden via de Bevrijdingslaan en dus niet langer de Koning Albert I-laan stimuleerden. Een geslaagde illustratie van ‘nudging’, het sturen van gedrag via slimme communicatie”, aldus De fauw.

“Eind vorig jaar werd vervolgens de linksaf-strook op de Bevrijdingslaan aan het kruispunt Peter Benoitlaan verlengd. Observatie door onze verkeersexperts leerde dat dit manoeuvre op het eerdere kruispunt, Bloedput, ongewenst was. Voertuigen die hier draaiden, wachtten immers tot de tegenstroom mindert… maar veroorzaken daardoor een wachtrij op de Hoefijzerlaan. Dit leidt niet enkel tot fileleed, maar geeft ook aanleiding tot gevaarlijke manoeuvres. Enkele maanden na die verlengde linksaf-strook werd daarom vervolgens een U-turnverbod op de Hoefijzerlaan ingevoerd. Jammer genoeg zien we dat niet iedereen dit verbod respecteerde. Om de U-turn te hinderen, werkte AWV de ‘cornet’ uit”, aldus de burgemeester.